Нетребко после объявления паузы в карьере ограничила доступ в свой Instagram

Анна Нетребко объявила о паузе в своем творчестве, звезда оперы некоторое время решила отказаться от концертов. Ранее с российской звездой прервали контракты миланский театр La Scala и Баварская опера.

Театр заявил, что певица якобы не пришла на репетиции, что Нетребко тут же опровергла, а опера стесняться не стала – прямо сказала, что из-за политических мотивов, ссылаясь на недостаточную «дистанцированность» знаменитости от происходящего.

Теперь Анна Нетребко удалила последние посты из своего Instagram и ограничила к нему доступ. Посмотреть, чем живет жена Юсифа Эйвазова можно теперь только ее подписчикам. Их более 750 тысяч.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.