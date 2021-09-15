«Обязательно купите!»: Рогов показал куртку — хит этой осени, которая уже продается в масс-маркетах

Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live прошелся по магазинам сегмента масс-маркета, чтобы убедиться в наличии в них трендовых вещей. Поиск увенчался успехом: в нескольких из них он увидел куртку – хит этой осени, выполненную в стиле телогрейки.

Модная куртка отличается простотой кроя, не имеет декоративный элементов, либо их очень мало, без капюшона и воротника (максимум стойка), обязательно со стежкой и внешне напоминает телогрейку.

Ведущий признался, что сам обожает эту модель и рекомендует ее к покупке. Несколько модных домов уже вынесли на подиумы эти куртки, они стали активно продаваться и весной не потеряют своей актуальности.

«Я обожаю телогрейки! И если вы хотите быть на волне, то телогрейку или имитацию телогрейки обязательно купите! Очень классная вещь», — прокомментировал Александр Рогов.

К слову, певица Алсу уже появлялась на публике в модной стеганой куртке.

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