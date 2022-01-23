Как приготовить пастуший пирог
Видео
Шоколадно-ореховое мороженое своими руками
Видео

«Поразительно»: Литвинова показала, какой была в 18 лет

Архивным снимком актриса поделилась в своем инстаграме.

«Поразительно»: Литвинова показала, какой была в 18 лет
Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Недавно Рената Литвинова отметила свое 55-летие. Внешность актрисы – частый предмет обсуждений в Сети, потому что, по мнению пользователей, ее внешность никак не соответствует цифрам в паспорте. Годы над Ренатой просто не властны.

В своем инстаграме Литвинова показала, как выглядела в 18 лет.

Рената Литвинова
Рената Литвинова (справа). Скриншот: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

«Поразительно, какой когда-то вы бываете в глубокой юности — мне лет 18, я на лестнице ВГИКа со своими однокурсниками», — написала Литвинова.

Напомним, Рената Литвинова окончила сценарный факультет. На ее счету десятки фильмов, в котором она выступала сценаристом, а также ряд картин, где блондинка стала режиссером, а также продюсером.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Литвинова личная жизньЛитвинова новостиРената ЛитвиноваРената Литвинова последние новости