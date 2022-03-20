«Приехала к Уле»: Литвинова в туфлях-перчатках и бомбере с рукавами-гармошкой появилась в Бельгии

Рената Литвинова улетела в Европу еще в начале марта.

Рената Литвинова в компании Земфиры улетела в Париж на Неделю моды еще в начале марта. Как оказалось, эта поездка сильно затянулась. В настоящий момент в МХТ им. Чехова экстренно отменяют постановки с ее участием и подыскивают замену.

14 марта спектакль «Северный ветер» просто сняли, а 22 марта в «Свидетеле обвинения» — нашли другого артиста.

В своем телеграме Рената Литвинова никак не комментирует ситуацию, но изредка делится с подписчиками своими новостями. Сейчас из Франции актриса перебралась в Бельгию к дочке.

«Приехала к Уле в Антверпен», — написала Литвинова.

На обнародованном фото знаменитость предстает во всем черном, облачившись в юбку мини, бомбер с рукавами-гармошкой и туфли-перчатки.

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