Двухуровневая видовая квартира во Франции: как Рената Литвинова обосновалась в Париже

По слухам, в Европе находится и подруга актрисы — певица Земфира.

Рената Литвинова вместе со своей давней подругой, певицей Земфирой, в начале марта улетели во Францию. В Париже у актрисы есть двухуровневая видовая квартира, купленная семь лет назад.

Отъезд Литвиновой во Францию позволил ей чаще видеться со своей дочерью. Двадцатилетняя Ульяна Добровская всю жизнь живет в Европе и сейчас учится на дизайнера в Королевской академии изящных искусств бельгийского Антверпена — от Парижа это всего 300 километров.

Заметим, что Ренату Литвинову несколько дней назад заметили на Неделе высокой моды в Париже. Она присутствовала на показе своего друга-дизайнера грузина Демны Гвасалия. Земфиры, правда, рядом с ней не было, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Рената Литвинова опубликовала в соцсетях фотографию из-за рубежа. Она кратко подписала снимок: «Я с вами», намекая, что в будущем обязательно вернется в Россию.

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