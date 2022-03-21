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«Я очень люблю свою Родину»: покинувшая страну Чулпан Хаматова вышла на связь и рассказала, где находится

Звезда театра и кино скрылась в Европе.

«Я очень люблю свою Родину»: покинувшая страну Чулпан Хаматова вышла на связь и рассказала, где находится
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Пропавшая несколько недель назад из публичного поля актриса Чулпан Хаматова подтвердила, что она покинула Россию. Звезда в интервью Екатерине Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» поведала, когда именно это сделала и где сейчас находится.

Чулпан Хаматова. Кадр из шоу «Скажи Гордеевой»

Оказалось, что в момент начала спецоперации России на Украине Хаматова находилась в отпуске за рубежом. Она выступила против спецоперации и подписала открытое письмо с требованием остановить ее проведение. И приняла решение не возвращаться в страну, а уехать в Латвию.

«Сейчас я в Риге», — назвала свое местонахождение звезда. И подчеркнула: «Я знаю, что я не предатель. Я точно знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину».

Также звезда сообщила, что средств к существованию ей хватит на три-четыре месяца. Вместе с ней находятся трое ее детей.

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