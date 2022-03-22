«Мне плевать на ваши списки!»: Светлана Лобода попала в число неугодных звезд на Украине

Певица Светлана Лобода неожиданно угодила в список неугодных звезд для выступления на Украине. Сама звезда отметила, что ее не очень интересуют любые списки, о которых так много говорят в последнее время.

В своем «Телеграм» она достаточно четко обозначила свою позицию. При этом сама она находится далеко не на Украине. По последним данным, в Латвии.

«Мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей. Низкий поклон всем, кто волонтерит вместе со мной!» Светлана Лобода

Напомним, что на Украине появился список артистов, неугодных в будущем для выступлений в этой стране. В него, в частности, вошли российские звезды: Ольга Бузова, Дима Билан, Ксения Бородина, Регина Тодоренко. Неожиданно для некоторых там же оказалась и Светлана Лобода.

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