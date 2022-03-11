«Дзержинский»: Дима Билан удивил подписчиков фотографией с отросшей бородой

11 марта на фоне слухов о скорой блокировке Instagram российские звезды стали массово пиарить свои официальные страницы в других соцсетях.

Певец Дима Билан, «молчавший» несколько дней, опубликовал свежее селфи и тоже поделился ссылками на свои аккаунты «ВКоктакте» и Telegram.

Однако многих поклонников 40-летнего артиста зацепила не новая информация от него, а само фото — на нем Дима предстал с отросшей бородой, соединяющейся с усами и немного поседевшей.

Фанаты Билана оставили под постом самые разные комментарии.

«Дзержинский», «Если меня спросят, что такое «остолбенеть», я покажу это фото», «Дима, убери бороду, пожалуйста», «Как же идет борода», «Дима, что с тобой случилось?», «Ой, побрейся, ой не идет так…», «Борода как апостол, я любя», «Ночной хулиган уже не тот», — пишут пользователи еще работающего Instagram.

Напомним, недавно Стас Пьеха выложил несколько своих фотографий с разным количеством растительности на лице.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.