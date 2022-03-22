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Опухшая, без макияжа, прячет лицо: Светлана Лобода вслед за Верой Брежневой стала волонтером в Европе

Зарабатывавшие в России украинские певицы скрылись за границей.

Опухшая, без макияжа, прячет лицо: Светлана Лобода вслед за Верой Брежневой стала волонтером в Европе
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода снова вышла на связь. Певица, которая поспешила скрыться за пределами России в конце февраля, утверждает, что она находится в Латвии. Она показала, как сейчас выглядит и чем занимается.

Оказалось, звезда вслед за Верой Брежневой, которая занимается волонтерством в Польше, тоже собирает гуманитарную помощь. Опухшая, без макияжа и прикрывая лицо, Лобода прошлась по супермаркету и собрала продукты и средства в корзину, чтобы купить их и отвезти на пункт сбора помощи землякам.

«Низкий поклон всем, кто сегодня волонтерит вместе со мной», — написала звезда.

Ранее считалось, что Лобода находится на Мальте, гражданство которой получила несколько лет назад.

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