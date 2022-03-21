В трендах весны: Бузова в ультрамодных босоножках и костюме бирюзового цвета предстала на публике

Певица продемонстрировала яркий образ, который актуален в этом сезоне.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что привыкла постоянно находиться в центре внимания. Артистка любит удивлять публику, поэтому не боится экспериментировать с образами.

Она не так давно целый месяц провела в Африке на съемках. Телеведущая не скрывала, что взяла с собой множество нарядов. Она признавала, что луки для нее подбирают стилисты.

Для работы в жаркую погоду Ольга выбирала как топы и юбки, так и платья свободного кроя. А так как она поправилась, то старалась скрыть изъяны фигуры. На этот раз артистка предстала на публике в костюме бирюзового цвета с принтом под павлина.

Шорты-бермуды скрыли ее живот, а длинная туника визуально вытянула силуэт. Майка лимонного цвета и ультрамодные босоножки с квадратным мысом завершили образ.

На съемках шоу «Звезды в Африке» Бузова поддержала тренд на яркие цвета. А обувь с тесемками стала актуальна еще в прошлом году.

Поклонники осыпали телеведущую комплиментами. «Какая красивая», «Образ шикарный», «Мне нравится тут все», «Ох, такой наряд крутой», «А раньше нельзя было так одеваться?», «Очень красивая, прям топчик», «Костюм зачетный», «Это роскошно смотрится», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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