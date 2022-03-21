Сразила всех: Лопырева в мини-платье с корсетом блеснула прелестями фигуры в ресторане

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Примечательно, что она не раз появлялась на спортивных мероприятиях и даже была послом чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Теперь блондинка живет на две страны. Она приезжает в Москву на несколько недель, а вот в Дубае проводит большую часть времени. Недавно также поступила и певица Нюша.

Все чаще Лопырева участвует не только в фотосессиях, но и светских раутах. Она видится с друзьями из разных стран. Для выходов в свет модель подбирает яркие образы.

Примечательно, что на этот раз она отправилась в ресторан, где провела время с друзьями. Для такого случая блондинка выбрала мини-платье с корсетом винного цвета. Наряд дополнили босоножки в тон. Виктория подчеркнула достоинства своей фигуры и засветила глубокое декольте.

Поклонники были сражены тем, как выглядит российская красавица. Среди гостей рестораны были мужчины, которые не оставили звезду без внимания. Она блеснула своими прелестями.

«Сногсшибательные вы», «Воскресенье прошло красиво», «Вам идет такое платье», «Ну как же хороша», «Ноги бесконечные», «На вас все мужчины засмотрелись», «Там только на вас взоры падают», «Без слов — красиво», «Любуюсь вами», «Ох, какие формы», — прокомментировали пост подписчики.

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