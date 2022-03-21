Моменты счастья: Барановская в пуховике с граффити запечатлелась с детьми на Байкале

Телеведущая провела отпуск с сыновьями и дочкой. Она поделилась красочными фото.

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что успешно совмещает карьеру и материнство. У нее подрастают дети от футболиста Андрея Аршавина, который ушел от нее.

Однако Юлия смогла одна растить наследников. Артему уже 16 лет, Яне 13, а Арсению девять. Они любят путешествовать и уже увидели много стран. А на днях звезда привезла их снова на Байкал.

По словам Юлии, она решила провести выходные с детьми в одном из любимых мест. В соцсети телеведущая поделилась красочными кадрами. На этот раз она запечатлелась с наследниками на озере Байкал, которое славится своей прозрачной и чистой водой.

Барановская в пуховике с граффити легал на лед. Вокруг нее расположились сыновья и дочка. Примечательно, что многодетная мама была без макияжа.

«Семья», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что телеведущая в свои годы очень молодо выглядит. «Как дети выросли», «Какая чудесная семья», «Юленька, вы очаровательны», «Что за красотка», «Словно сестра, а не мама», «Безумно классно! «Как из журнала», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Юлия заговорила о новом возлюбленном. Обычно личную жизнь она скрывает.

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