Уикенд с детьми: Барановская в пуховом комбинезоне забралась на ледник на Байкале

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным, который оставил ее одну с тремя детьми, Юлия смогла построить карьеру. Она ведет передачу «Мужское/Женское» и участвует в шоу «Модный приговор».

Но вот уже несколько недель проекты не выходят в эфир. У телеведущей появилось свободное время. Выходные она решила провести на Байкале.

Сначала Юлия поделилась кадром, на котором предстала в синей шубке и меховой белой шапке-ушанке. Она хвасталась хорошим настроением. А вот 19 марта телеведущая отметилась на заснеженном леднике.

Она изрядно утеплилась. Барановская в пуховом комбинезоне и шапке стала аккуратно карабкаться на ледник, а потом позировала в лучах солнца. Теплый наряд сделал ее неузнаваемой.

«Всем привет, а мы уже а любимом зимнем Байкале. Приехали с детьми а выходные. Мы здесь не первый раз. буду делится красотами зимнего Байкала», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие также отметили, что она замечательная мама. «Как вам удается так много успевать?», «Ждем фото детей», «Вы счастливая», «Такой теплый пуховик, что вас не узнать», «Да, в шубке там не походишь», «Вы такая красивая», «Это завораживает», «Как круто», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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