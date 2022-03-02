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«Если бы увидел, что с Есенией»: бывшая жена Аршавина сообщила об издевательствах над дочерью

Как отметила Алиса Казьмина, у нее полное недопонимание с первым мужем и матерью.

«Если бы увидел, что с Есенией»: бывшая жена Аршавина сообщила об издевательствах над дочерью
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Фото: instagram.com/explore/tags/алисаказьмина/

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина заявила, что родные, первый муж Алексей и мать, изводят ее. При этом они оказывают огромное давление на ее детей. Особенно непросто в этой ситуации дочкам, одна из которых, Есения, была рождена как раз от Андрея Аршавина.

Алиса Казьмина
Алиса Казьминна. Фото: instagram.com/explore/tags/алисаказьмина/

Как отметила Казьмина, родные довели ее старшую дочь Алису до панических атак. Хотели, чтобы девочка потеряла волю и отказалась от родной матери. В итоге дочка даже перестала ходить в школу. Несладко от всей этой ситуации и Есении Аршавиной.

«Если бы Андрей увидел, что происходит с Есенией, пришел бы в ужас. Уверена, он встанет на нашу защиту, уже с маленькой стал общаться. Аршавин ненавидит мою маму, понимает, что это человек, который не любит вообще никого и ничего, кроме денег».

Алиса Казьмина

Напомним, что у Алисы Казьминой трое детей. Старшие, Алексей и Алиса, от первого мужа Алексея. Младшая Есения — от Андрея Аршавина, сообщает «СтарХит».

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