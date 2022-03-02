«Если бы увидел, что с Есенией»: бывшая жена Аршавина сообщила об издевательствах над дочерью

Как отметила Алиса Казьмина, у нее полное недопонимание с первым мужем и матерью.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина заявила, что родные, первый муж Алексей и мать, изводят ее. При этом они оказывают огромное давление на ее детей. Особенно непросто в этой ситуации дочкам, одна из которых, Есения, была рождена как раз от Андрея Аршавина.

Как отметила Казьмина, родные довели ее старшую дочь Алису до панических атак. Хотели, чтобы девочка потеряла волю и отказалась от родной матери. В итоге дочка даже перестала ходить в школу. Несладко от всей этой ситуации и Есении Аршавиной.

«Если бы Андрей увидел, что происходит с Есенией, пришел бы в ужас. Уверена, он встанет на нашу защиту, уже с маленькой стал общаться. Аршавин ненавидит мою маму, понимает, что это человек, который не любит вообще никого и ничего, кроме денег». Алиса Казьмина

Напомним, что у Алисы Казьминой трое детей. Старшие, Алексей и Алиса, от первого мужа Алексея. Младшая Есения — от Андрея Аршавина, сообщает «СтарХит».

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