«Потрачу еще пару миллионов»: Светлана Лобода вышла на связь из Латвии

Певица поделилась кадрами, на которых ходит по супермаркету.

Светлана Лобода является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что еще в прошлом году перевезла дочек Евангелину и Тильду в Европу. Сама артистка продолжала гастролировать, а вот выходные всегда посвящала наследницам.

Также она признавалась, что у нее есть возлюбленный, но даже его имя певица хранит в тайне. Обычно она часто приезжала в Россию, но недавно появились слухи, что она находится на Мальте.

Из-за обстановки в мире многие артисты покинули Москву и предпочитают проводить время в теплых странах. Лобода недавно опровергла слухи, что получила гражданство Мальты. А 21 марта она вышла на связь с поклонниками.

Певица прошлась по супермаркету, закупая предметы первой необходимости — от круп до детского питания. Светлана была без макияжа. Она облачилась в вязаную шапку и джинсовую куртку.

«Я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для детей! Низкий поклон всем, кто сегодня волонтерит вместе со мной!» — написала она. «Мы находимся в центре беженцев в Латвии. Мы привезли продукты и медикаменты, бытовую химию», — поделилась звезда.

Напомним, что Вера Брежнева также на днях рассекретила свое местоположение. Она находится в Польше и тоже пытается оказывать помощь людям, которые в этом нуждаются.

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