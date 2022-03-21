В Польше, а не в Штатах? Где могла «укрыться» Вера Брежнева

Сама поп-дива намекала, что ее муж музыкальный продюсер Константин Меладзе был в Киеве.

Вера Брежнева уже отвечала на слухи о том, что она с мужем музыкальным продюсером Константином Меладзе живет гостевым браком. Тогда экс-солистка группы «ВИА Гра» открестилась от кризиса в браке, заявив, что у них в семье царит полная гармония и взаимопонимание.

К тому же, артистка утверждала, что хотела бы подарить мужу еще двоих детей. Общих наследников у пары нет. Зато у Веры есть две дочки от предыдущих отношений: Соня и Сара. Кстати, старшая давно живет отдельно от звездной мамы. Соня училась в Штатах. Еще до пандемии артистка часто летала к дочери в Америку.

Поклонники считали, что и Вера Брежнева нашла пристанище за океаном. Однако в СМИ появилась другая информация. В прессе пишут, что поп-дива вместе с младшей дочкой уехала в Польшу. Хотя ранее в личном микроблоге экс-солистка группы «ВИА Гра» писала, что ее муж Константин Меладзе был в Киеве. Фанаты недоумевают: неужели певица путешествует без своей второй половинки.

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