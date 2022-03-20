«Молюсь и верю»: Светлана Лобода сделала новое заявление из храма на Мальте

Украинская певица Светлана Лобода в «Телеграм» опубликовала снимок из храма на Мальте, где она находится во время спецоперации в Донбассе.
«Молюсь и верю», — подписала кратко она кадр.
Напомним, что недавно Светлана Лобода выходила на связь с пользователями. Она отмечала, что у нее есть только одно гражданство – украинское.
При этом Светлана Лобода не раскрыла свое местоположение. Кроме того, она не стала отрицать, что мальтийский паспорт у нее все-таки есть.
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