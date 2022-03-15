Кейт Миддлтон в ультрамариновом тренч-платье и фетровой шляпке пришла в храм

Герцогиня Кембриджская появилась на важной церковной службе с принцем Уильямом. Она подчеркнула точеную фигуру с помощью любимого фасона одежды.

Кейт Миддлтон уже много лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Они воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Супруги выполняют свои королевские обязанности.

А вот принц Гарри и его жена Меган Маркл продолжают находиться в США. Накануне герцогиня Кембриджская стала гостьей ежегодного британского праздника. Супруги отправились на службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня содружества.

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Кэтрин всегда славилась своим стилем. Она умело выбирает с помощью помощников элегантные наряды. На этот раз жена принц Уильяма предстала тренч-платье королевского ультрамаринового цвета.

Монаршая особа дополнила его фетровой шляпкой в тон, замшевыми лодочками и кожаными перчатками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а длина наряда позволила сделать акцент на тонких щиколотках.

Она также почтила память принцессы Дианы, надев сапфировые серьги и подвеску, которые раньше носила мама принца Уильяма. Они встретились с принцем Чарльзом и его женой Камилой. Миддлтон позволила себе проявить эмоции.

Она поцеловала свекра в щеку. Также среди высокопоставленных гостей отметился премьер-министр Борис Джонсон и телеведущий Дэвид Уоллиамс. А вот королева Елизавета II пропустила праздник. Ее обязанности выполнил принц Чарльз.

Британцы восхитились тем, как выглядела Миддлтон. Многие посчитали, что она очень похудела, но ее образ вызвал восторг у публики.

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