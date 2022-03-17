Истинная леди: Кейт Миддлтон в безупречном пальто за 450 тысяч рублей встретила День святого Патрика

Кейт Миддлтон уже много лет является женой принца Уильяма. Пара выполняет свои королевские обязанности и при этом растит троих наследников: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Супруги посещали разные мероприятия и общались с работниками благотворительных фондов даже во время начала пандемии. Теперь они вернулись к привычному распорядку дня. Недавно члены королевской семьи отметились на церковной службе в честь Дня содружества.

А вот накануне Миддлтон появилась с мужем на параде в честь Дня святого Патрика. Она для такого случая выбрала элегантный монохромный образ.

Герцогиня Кембриджская предстала на публике в фетровой круглой шляпке и безупречном изумрудном пальто Laura Green London, которое стоит около 450 тысяч рублей. Лук завершили бархатные лодочки в тон. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала нюдовый макияж.

Принц Уильям сопровождал супругу в парадном наряде. Кэтрин вручила офицерам почетные трилистники. В этот день у герцогини было отличное настроение. Она пообщалась с детьми, погладила одну из собак, которая была на параде.

Публика пришла в восторг от утонченного образа Миддлтон. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего хороша», «Вот это улыбка», «Какая хрупкая и красивая многодетная мама», «Такого обаяния ни у кого нет», «Кейт не перестает восхищать своей грацией», «Очень изысканно! Эти щиколотки — безупречно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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