Не учла совета Хромченко: Бузова появилась на шоу в модном, но очевидно толстящем платье

К тому же оттенок фуксии Эвелина Хромченко не рекомендовала блондинкам.

Ольга Бузова появилась в новом выпуске программы ТНТ «Звезды в Африке» в модном платье-жатке трендового оттенка фуксии. Однако выглядела в нем звезда на пару килограммов полнее.

Об этом эффекте нарядов, сшитых полностью из плиссированной ткани, предупреждала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая предостерегала дам с формами, что складка всегда увеличивает объемы, и рекомендовала подобные облачения исключительно хрупким девушкам.

Также Ольга Бузова не учла и другой совет Эвелины Хромченко. У оттенка фуксии есть одна особенность — он идет далеко не всем. Прежде всего он подходит жгучим брюнеткам, поскольку отличается высокой степенью сочности и вынести его может не каждая модница.

Поэтому блондинкам лучше отказаться от данного колора в одежде. Также фуксия рекомендована стройным дамам, а вот пышным, корпулентным модницам стоит от нее воздержаться.

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