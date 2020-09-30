«Может дискредитировать»: Хромченко назвала модный цвет, который идет только брюнеткам

В эфире «Модного приговора» его ведущие обсудили актуальный на сегодня оттенок фуксии. Как оказалось, носить его повально всем женщинам, которые любят стильно одеваться не стоит.

больше по теме Марина Александрова предстала на шоу Ивана Урганта в алой юбке мидакси и жакете оверсайз Волосы актриса собрала в строгую прическу на прямой пробор.

По словам Александра Васильева, на яркий тон обратила когда-то внимание знаменитый дизайнер 20-х годов Эльза Скиапарелли.

«Она видела его, как протест против хорошего французского вкуса, против всего нежного, женственного и правильного. Это убийственный цвет, который иногда помогает женщинам идти вперед, напролом, оставляя все позади», — высказался историк моды.

Эвелина Хромченко поддержала коллегу, заявив, что лучше и не скажешь про этот оттенок.

«Вынести его может только очень жгучая внешность, если речь идет о взрослой женщине. Скажем, Надежде Бабкиной очень идут разнообразные оттенки фуксии. Как только дело касается блондинки, особенно блондинки кокетливой, которая любит демонстрировать, что она живая Барби, здесь нужно насторожиться и быть крайне аккуратной. Этот цвет действительно очень моден в сезоне осень-зима 2020/21, но он может дискредитировать», — высказалась ведущая.

Гостье программы, которая примерила тренч именно в оттенке фуксии, она посоветовала снять его и больше никогда не надевать.