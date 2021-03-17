Мнение Хромченко: какую одежду не должны носить женщины с размером больше 46-го

В этом сезоне вошли в моду безрукавые жакеты, а также оттенки фуксии. Об этом не раз говорили в эфире «Модного приговора» на Первом канале, однако приобретать эти актуальные вещи необходимо с умом. Как оказалось, некоторые модели и цвета могут таить в себе неприятные сюрпризы.

Эвелина Хромченко и Александр Васильев предостерегли женщин от возможных ошибок, представив на подиуме проекта комплект, который хорошо смотрится только на дамах до 44 размера.

«Стройная фигура Елены может вынести и этот цвет, и этот крой, но, если вы на два размера больше, не пытайтесь втиснуть себя в такой фасон», — сказал историк моды.

Женщинам, начиная с 46 размера и немодельного роста Эвелина Хромченко посоветовала выбирать жакеты более длинные и закрытые сверху. Также стилист посоветовала выбирать менее активный цвет фуксии.

«Цвет фуксии, конечно, экстравагантный и россиянкам очень нравится, но, тем не менее, не любая фигура его хорошо выдерживает. Перед нами – параметры модельные и на эту девушку что ни надень, все будет выглядеть, как кутюрное платье», — заметила ведущая.

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