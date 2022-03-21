«Как быстро растут дети!»: Волочкова облачилась с дочкой в одном стиле, представ на променаде по Москве

Ариадне Волочковой через полгода будет 17 лет.

Анастасия Волочкова появилась в центре Москвы со своей повзрослевшей дочкой Ариадной. Родственницы оделись в одном стиле, выбрав светло-голубые джинсы и верхнюю одежду в песочных тонах.

«Как быстро растут дети! Моей любимой Ариадне Волочковой уже 16,5 лет! Так душевно встретились сегодня! Она просто великолепный человек. И большая умница!» — написала в своем телеграм-канале балерина.

Отметим, что Ариадна в последние годы предпочитает жить со своим отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, мачехой, ведущей Еленой Николаевой, и с маленьким братом Сашей.

Анастасия Волочкова не состояла в законном браке с папой своей дочки. Об этом она рассказала спустя много лет после нашумевшей свадьбы, которую показывали во всех СМИ. По словам артистки, все это было инсценировкой.

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