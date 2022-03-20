«Очень много злых людей»: Волочкова была вынуждена отключить комментарии в Telegram

Блондинка уверяет, что ей неудобно общаться на новой платформе.

Анастасия Волочкова, как и другие селебрити, активно осваивает «Телеграм». Блондинка создала свой канал, где публикует снимки, архивные видео и новые события из своей жизни.

Накануне она призналась, что новая для нее платформа кране неудобна и ей пришлось отключить комментарии.

«В телеграм-канале, не скрою, очень неудобно общение. Да его, как такового, и нет. Очень много злых людей. По этой причине я и моя команда вынуждены были отключить комментарии. И, согласитесь, в Телеге — ощущение, что все уже в моем телефоне», — написала Волочкова.

Размышления она сопроводила снимком, на котором позировала со своим молодым возлюбленным Дмитрием и пушистым питомцем – котом Ричи.

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