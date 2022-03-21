«Как здорово!»: Волочкова похвасталась шикарным букетом от поклонников

Анастасия Волочкова безумно любит цветы, причем белые розы. Поклонники знают о предпочтениях балерины, поэтому частенько радуют ее букетами. На этот раз блондинка показала в своей соцсети свежий снимок, на котором позировала у роскошного букета пионовидных роз.

«Как здорово радоваться вниманию моих поклонников!» — написала Волочкова.

Напомним, ранее Анастасия рассказала, что провела воскресный вечер в грузинском ресторане со своим новым бойфрендом Дмитрием Корнеевым. Молодой человек младше популярной блондинки более чем на 20 лет. Но такая разница в возрасте пару совсем не смущает. Недавно Анастасия познакомилась с отцом Дмитрия.

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