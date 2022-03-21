«Животик уже меньше в два раза»: Алена Рапунцель показала, как выглядит ее фигура через неделю после родов

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в прошлый понедельник, 14 марта, во второй раз стала мамой.

На свет появился ее младший сын, ставший первенцем для мужа Алены, Ильи Семина.

Во время беременности Алена Рапунцель не особо следила за весом и набрала приличное количество килограммов.

Но сразу же после родов она начала борьбу с ними. Перед тем, как отправиться в роддом, Алена Рапунцель весила под 80 килограммов.

Сейчас весы показывают гораздо меньше. Ну а благодаря тому, что Алена Рапунцель постоянно носит бандаж, она надеется, что через пару недель исчезнет живот.

В микроблоге Алена показала, как выглядит сейчас, позируя в кроп-топе и шортах у кроватки новорожденного сына.

«Пока качаю малыша. Вот она я и мои 68 килограммов на данный момент. Животик уже меньше в два раза», — поделилась Алена Рапунцель.

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