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«Животик уже меньше в два раза»: Алена Рапунцель показала, как выглядит ее фигура через неделю после родов

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель быстрыми темпами возвращается в форму.

«Животик уже меньше в два раза»: Алена Рапунцель показала, как выглядит ее фигура через неделю после родов
Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в прошлый понедельник, 14 марта, во второй раз стала мамой.

На свет появился ее младший сын, ставший первенцем для мужа Алены, Ильи Семина.

Во время беременности Алена Рапунцель не особо следила за весом и набрала приличное количество килограммов.

Но сразу же после родов она начала борьбу с ними. Перед тем, как отправиться в роддом, Алена Рапунцель весила под 80 килограммов.

Сейчас весы показывают гораздо меньше. Ну а благодаря тому, что Алена Рапунцель постоянно носит бандаж, она надеется, что через пару недель исчезнет живот.

Алена Рапунцель показала фигуру после родов
Алена Рапунцель показала фигуру после родов. Фото: соцсети

В микроблоге Алена показала, как выглядит сейчас, позируя в кроп-топе и шортах у кроватки новорожденного сына.

«Пока качаю малыша. Вот она я и мои 68 килограммов на данный момент. Животик уже меньше в два раза», — поделилась Алена Рапунцель.

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