«Это мы с мальчиками»: Алена Рапунцель запечатлелась с двумя сыновьями

Бывшую участницу «Дома-2» Алену Рапунцель и ее новорожденного сына накануне выписали из клиники, где малыш появился на свет, домой.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась снимком, на котором предстала в салоне автомобиля со своими двумя наследниками — старшим Богданом и младшим, его имя Алена пока держит в секрете.

«Это мы с мальчиками вчера после выписки ехали домой. Теперь идеальная картинка моей жизни выглядит вот так», — написала Алена под фото.

Рапунцель поблагодарила всех за поздравления с рождением сына и рассказала, что была удивлена увидеть так много людей, пришедших встретить ее из роддома.

«Я вышла и была в шоке. Увидела, что меня так много встречают. Столько цветов — я даже на радостях сумки все в роддоме оставила и уехала, муж потом вечером возвращался. Я даже, честно, ни с кем поговорить толком не смогла — я пока летаю где-то. Из головы ушла загруженность, хочу сейчас просто быть здесь», — поделилась эмоциями Алена Рапунцель.

Напомним, сын Алены Рапунцель и ее мужа Ильи Семина появился на свет 14 марта.

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