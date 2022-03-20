«Самое милое и чудесное»: Алена Рапунцель подловила, как старший сын общается с новорожденным братом

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель прилагает максимум усилий к тому, чтобы трехлетний Богдан полюбил малыша.

Алена Рапунцель поделилась в микроблоге видео, которым запечатлела, как ее старший сын Богдан пытается поиграть с новорожденным братом.

Кроха, которому нет еще и недели, лежит в люльке, а трехлетний Богдан протягивает ему свою игрушку – мягкого мишку, а затем наклоняется и целует в щеку. Рядом находятся взрослые, которые следят за тем, чтобы мальчик не причинил вреда новорожденному малышу.

«Это самое милое и чудесное, что может быть для матери. Два брата. Богдан так ждал нас домой», — поделилась Алена Рапунцель.

Она добавила, что Богдан пока не все понимает, что происходит, но уже полюбил братика и стремится заботиться о нем.

«Бодя сам немного побаивается, немного робеет рядом с ним, все делает аккуратно. Мимо проходит только на цыпочках. Знает, что нужно накормить молочком, но, если что, поделится булочкой и своим чаем», — продолжила Алена Рапунцель.

Напомним, сын Алены Рапунцель и ее мужа Ильи Семина появился на свет в понедельник, 14 марта, в одной из московских клиник.

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