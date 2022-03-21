«Целее будет»: сестра Михаила Ефремова порадовалась, что ее брат находится в колонии

Как отметила Анастасия, ее родственник спокоен и выдержан.

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о жизни звездного брата в колонии.

«Он звонит мне примерно раз в неделю. Надо понимать, что он звонит из отряда. С городского телефона. В сложившейся ситуации мне даже спокойнее, что он там. Целее будет. Он спокоен и выдержан. Он очень сильный человек. Ефремовский стержень не сломить». Анастасия Ефремова

По словам Анастасии Ефремовой, ее брат в колонии без работы не сидит — вставляет замки в молнии для медицинских комбинезонов.

«Читает очень много», — заявила Анастасия Ефремова.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает срок в Белгородской области. Несколько лет назад он устроил смертельное ДТП. Причем актер был пьян за рулем.

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