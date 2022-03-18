«Монохром в тренде»: Лопырева в миниатюрном черном платье появилась на вечеринке в Дубае

Победительница конкурсов красоты сделала акцент на стройных ногах. Ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Виктория Лопырева уже много лет является медийной личностью. После победы на конкурсе красоты «Мисс Россия» она стала знаменитой.

Если первое время блондинка работала на телевидении, то теперь она все чаще участвует в фотосессиях и организует светские мероприятия. Уже два года Виктория живет на две страны. Большую часть времени она проводит в Дубае, где регулярно демонстрирует свои образы.

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У Лопыревой большая гардеробная. Она может похвастаться вечерними платьями от именитых дизайнеров. Также светская львица любит костюмы с юбками.

Но накануне она повеселилась на вечеринке с друзьями. На публике Виктория появилась в черном мини-платье с кружевом из гипюра. Лук дополнили туфли на каблуке. Она подчеркнула достоинства своей фигуры и длинные ноги.

Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Универсальное маленькое черное платье, которое одинаково прекрасно смотрится как при дневном свете, так и при свете софитов, поэтому уместно как для дневных встреч, так и для похода на вечерние мероприятия. Для эффекта черная плотная ткань разбавлена кружевом, что придало платью статуса и легкости, плюс длина мини, демонстрирующая оголенные стройные ноги, что подчеркнуло контраст между черной тканью и светлой кожей. Весь образ выстроен в едином черном монохроме. Монохром в тренде уже не первый год и не собирается сдавать своих модных позиций. Несмотря на мини, образ выглядит элегантно, за счет минималистичной манеры комплектации без лишних деталей и демонстрирующей только ноги, при целомудренном верхе. Черный цвет роскошен только в качественных материалах. Комплектуя образ в total black, нужно особое место уделять и качеству аксессуаров. Обратите внимание на обувь и сумку Виктории, которые не выделяются, но являются маркерами шика. Все это делает образ роскошным. Прошло столетие, а маленькое черное платье, подаренное модницам легендарной Коко Шанель, все так же актуально. А секрет в цвете. Закончу комментарий словами Коко Шанель: „Женщины тратят время на выбор цвета в одежде, не понимая, что нет ничего лучше его отсутствия. Черный — это абсолютная красота, совершенная гармония“», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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