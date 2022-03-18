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«Хватит всяким известным неприкасаемыми выходить из воды»: звездный адвокат высказался о деле Ефремова

В суде Александр Добровинский представлял интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

«Хватит всяким известным неприкасаемыми выходить из воды»: звездный адвокат высказался о деле Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

На счету адвоката Александра Добровинского – самые громкие дела, которые были у представителей российского шоу-бизнеса. Так, например, в одном из громких звездных дел 2020 года – смертельной аварии, которую устроил актер Михаил Ефремов, защитник встал на сторону семьи погибшего Сергея Захарова.

Александр Добровинский
Александр Добровинский. Фото: личный архив

«Я решил для себя, что хватит всяким известным, богатым людям со «связями», неприкасаемым выходить сухими из воды. Мне показалось, и я считаю, что правильно показалось, что в таких делах, наконец, необходимо поставить точку. Мы все равны перед законом, все», — сказал Добровинский в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

По словам адвоката, интересы семьи Захарова он представлял на безвозмездной основе.

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