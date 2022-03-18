«Хватит всяким известным неприкасаемыми выходить из воды»: звездный адвокат высказался о деле Ефремова

На счету адвоката Александра Добровинского – самые громкие дела, которые были у представителей российского шоу-бизнеса. Так, например, в одном из громких звездных дел 2020 года – смертельной аварии, которую устроил актер Михаил Ефремов, защитник встал на сторону семьи погибшего Сергея Захарова.

«Я решил для себя, что хватит всяким известным, богатым людям со «связями», неприкасаемым выходить сухими из воды. Мне показалось, и я считаю, что правильно показалось, что в таких делах, наконец, необходимо поставить точку. Мы все равны перед законом, все», — сказал Добровинский в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

По словам адвоката, интересы семьи Захарова он представлял на безвозмездной основе.

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