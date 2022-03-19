Называет заей и целует нежно: Валя Карнавал и Саша Стоун перестали скрывать роман

Звезда TikTok Валя Карнавал и блогер Саша Стоун перестали скрывать свои отношения. На шоу «Звезды в Африке» зрители могли видеть, как зарождаются их чувства. И теперь стало известно, что у них действительно роман, что подтверждают публикации в микроблогах.

больше по теме Поднял на руки и бросил в постель: Валя Карнавал порезвилась с Сашей Стоуном в спальне Блогеры продолжают подогревать слухи о своем романе.

Накануне голубки отправились в кино на вечерний сеанс. Чтобы им никто не мешал наслаждаться просмотром фильма и обществом друг друга, Стоун галантно выкупил все билеты в зале.

Валя Карнавал в свойственной ей манере начала дурачиться и, побежав по лестнице, вдруг упала. Снимавший ее на камеру Стоун кинулся помогать и поднимать красавицу. Прыснув от смеха, он начал произносить «Зая, зая, где болит?». При этом мужчина нежно поцеловал пострадавшую.

Напомним, до Стоуна Карнавал год была свободна. С Егором Кридом Валя рассталась прошлой зимой.

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