«Аниматором пойду работать»: Аня Покров не боится блокировки социальный сетей

Участница второго сезона шоу «Звезды в Африке» Аня Покров заявила, что может зарабатывать не только с помощью Tik-Tok.

Покров готова развлекать детей, если исчезнут все социальные сети и платформы c видеороликами.

«Я знаю, что не пропаду. Аниматором пойду работать. В любом случае, сейчас у меня на 2022-й очень амбициозные планы. Я хочу получить долгий проект на ТВ, выпустить много новых треков и попасть в топы. А еще мечтаю сняться в сериале», – призналась тиктокерша.

А вот шоу «Звезды в Африке» для Анны стало сложным испытанием.

«Я смотрела первый сезон от начала и до конца. Очень люблю такие экстремальные проекты, где нужно проверять себя, бегать, прыгать. И когда меня позвали во второй сезон, то сразу согласилась. Как оказалось, насекомые, хищники, высота, глубина — все было не так страшно, как жизнь в лагере под камерами 24/7 и общение с одним и тем же кругом лиц. Это оказалось самым сложным для меня», — поделилась Покров со starhit.ru.

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