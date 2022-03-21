«Родилась у меня на руках»: Киркоров сделал неожиданное признание о дочери Валерии на шоу «Маска»

Филипп Киркоров считает, что в маске Леопарда выступает певица Шена.

В минувшее воскресенье, 20 марта, на НТВ вышел в эфир шестой по счету выпуск шоу «Маска».

Во время него жюри оказались близки к разоблачению вокалистки, выступающей под маской Леопарда. После исполнения хита «Улетаю», Филипп Киркоров безапелляционно заявил, что это — дочь Валерии Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Шена.

«Ну, дочь же, дочка. Ну Шена», — сказал Филипп Киркоров Валерии. «Вот сегодня опять была похожа, — согласилась Валерия с поп-королем. — А в прошлый раз не была».

Но похоже, что в отличие от сомневающейся Валерии, Филипп Киркоров уверен, что Леопард — это Шена. Поп-король предался воспоминаниям.

«Шена, Анютка, ты родилась у меня на руках. Я тебя из роддома принимал вместе с папой. Куколка моя, радость моя, талантище необыкновенное», — обратился Филипп Киркоров к Леопарду.

Напомним, в шестом выпуске «Маски» был разоблачен пятый по счету участник шоу — Осьминог.

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