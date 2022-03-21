Оставляет все за дверью: Азиза рассказала, как при помощи простой техники справляется со стрессом и негативом

Певица Азиза сама опробовала ее и хочет помочь своим поклонникам.

В неспокойные для страны дни многие звезды стараются помочь своим поклонникам справиться со стрессом. Ранее своими техниками поделились психолог Михаил Лабковский и коуч Ирина Хакамада.

Теперь певица Азиза решила рассказать, как она борется с плохими мыслями, дурным настроением и негативом.

Азиза посоветовала, выходя из дома или помещения, открывая дверь, мысленно проговаривать: «Я выхожу из…» И проговаривать то, от чего мечтаете избавиться (долги, лишний вес, страхи и т. д.).

А входя куда-то и открывая дверь, говорить: «Я вхожу в…» И добавлять то, что хочется притянуть в свою жизнь (здоровье, любовь, счастье, новая квартира, стройное тело и т. д.).

«Фишка этой техники в том, что вы не просто проговариваете позитивную установку, а подкрепляете ее конкретным действием — ведь вы правда выходите из дверей либо входите. Наш мозг считывает, что слова синхронизированы с физическим действием, и воспринимает эту мысленную установку как истинную, а значит, реальную для внедрения в жизнь», — рассказала Азиза Мухаммедова в своем VK.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.