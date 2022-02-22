«Такая хорошенькая!»: стройная, как лань, Азиза в честь праздника станцевала восточный танец на улице

57-летняя певица Азиза Мухаммедова в честь водного праздника у мусульман устроила на улице восточные танцы.
Под узбекские ритмы, облаченная в розовые джоггеры и сливочный полушубок она красиво подвигалась на камеру и выложила это видео в личный блог.
Азиза пояснила, что танцует в честь своего рода уйгур, которые отмечают 22 февраля первый вторник перед праздником Новруз.
Поклонники были восхищены внешностью и поступком своей любимицы.
«Как вы танцуете красиво!», «Такая хорошенькая!», «Стройная, красивая, восхитительная», — прокомментировали люди кадры.
Отметим, что сама Азиза, хоть и чтит традиции своего народа, в 2005 году приняла православие.
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