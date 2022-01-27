«Был винтовой перелом»: Жигунов объяснил, почему в свое время покинул «Ледниковый период»

По словам актера, он неудачно упал во время одной из тренировок.

Актер Сергей Жигунов в Instagram объяснил, почему в свое время снялся с шоу «Ледниковый период». По его словам, травму он вовсе не имитировал.

«Если вы думаете, что кто-нибудь на подобных шоу может симулировать, чтобы выйти из проекта, вы плохо знаете продюсеров и принципы, по которым строится телевизионное шоу. У меня был винтовой перелом, полученный в результате неудачного падения на лед во время тренировки». Сергей Жигунов

По словам Сергея Жигунова, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман бросил тогда все свои дела и лично обсуждал с хирургом степень повреждений звезды. Также актер заметил, что вовсе не хамил девушке, которая записывала с ним интервью о выходе из шоу.

Ранее телеведущая Лаура Джугелия, которая когда-то была редактором шоу, заявила, что Сергей Жигунов сымитировал травму на «Ледниковом периоде». По ее словам, это случилось, когда актер узнал о романе бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева.

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