«Характер не самый приятный»: Джугелия объяснила, почему Жигунов ушел из «Ледникового периода»

Бывший редактор шоу «Ледниковый период» Лаура Джугелия в Ютуб-интервью рассказала, почему актер Сергей Жигунов ушел в свое время из «Ледникового периода».
Как заявила Джугелия, когда актер узнал, что его бывшая пассия актриса Анастасия Заворотнюк, ведущая шоу, встречается с фигуристом Петром Чернышевым, то сильно расстроился и лишил сымитировать травму.
По словам Лауры Джугелия, Сергей Жигунов разыграл историю, что сломал ногу, захотев уйти из проекта. Пришлось записывать видеообращение.
«Меня отправляют к нему. А у него характер не самый приятный. Включается камера. Он начинает отвечать односложно. У меня нет опыта, я пытаюсь его допрашивать, но он в итоге мне нахамил, послал, на этом съемка закончилась».
Напомним, что Сергей Жигунов катался на шоу с фигуристкой Ириной Лобачевой. Это бывшая жена идейного вдохновителя проекта хореографа Ильи Авербуха.
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