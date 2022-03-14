«Буду рада»: пропавшая из соцсетей Альбина Джанабаева сообщила, где она проводит эти дни

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева редко выходит на связь с подписчиками в соцсетях.

Певица и актриса Альбина Джанабаева, которая довольно активно вела свои соцсети, в последнее время предпочитает воздерживаться от размещения какого-либо контента.

На связь со своей аудиторией вокалистка выходит довольно редко. Поклонники Альбины Джанабаевой решили, что звезда и ее муж Валерий Меладзе покинули Россию.

Но, как дала понять Альбина Джанабаева, по крайне мере, она точно находится в Москве.

В микроблоге певица даже анонсировала свое появление на публике. Она пригласила поклонников на спектакль «Вредные привычки», в котором сыграла одну из ролей.

Представление состоится в ближайшую субботу, 19 марта.

«Буду всем очень рада», — написала Альбина Джанабаева в соцсети.

Согласно афишам, спектакль состоится в Москве, в ТКЗ «Академический».

Напомним, Альбина Джанабаева принимала участие в третьем сезоне шоу «Маска», которое сейчас идет на НТВ. Певицу разоблачили в третьем выпуске.

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