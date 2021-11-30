Два сына и дочка: Альбина Джанабаева показала всех своих детей от Валерия Меладзе

Певица и актриса Альбина Джанабаева подарила известному вокалисту Валерию Меладзе троих детей — сыновей Константина и Луку и дочку Агату.

Старший сын звездной пары появился на свет в тот момент, когда Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе встречались тайно.

Тогда музыкант был женат на Ирине Меладзе, подарившей ему троих дочерей.

Альбина Джанабаева никогда не делилась в микроблоге совместным снимком всех своих детей от Валерия Меладзе. Но на этот раз сделала исключение.

Правда, она представила коллаж из нескольких фото, на каждом из которых предстала с одним из детей.

Звездная мама поделилась забавным наблюдением. Оказывается, в данный момент у двух сыновей и дочки в возрасте присутствует цифра «семь».

«17 лет», — подписала Альбина Джанабаева кадр со старшим сыном Костей. «7 лет» — это надпись под фото со вторым наследником Лукой. «7 месяцев» — столько сейчас дочери Джанабаевой и Меладзе.

Напомним, маленькая наследница звездной пары — Агата — появилась на свет в апреле 2021 года.

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