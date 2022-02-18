«Не говорите чушь на всю страну»: Губерниев – Скороходовой, предложившей создать альтернативу МОК

Комментатор Дмитрий Губерниев во время программы «Прямой эфир. Андрей Малахов», общаясь со студией из Пекина, подверг жесткой критике актрису Елену Скороходову за достаточно странное предложение.

«Таких великих спортсменов как Камила Валиева просто убирают. Фигурное катание не может быть таким. Они постоянно нас будут унижать. Надо отделиться от них. Создавать альтернативу МОК. Свои олимпийские игры. Пусть там будет не пять колец, а четыре кольца. Мы выступаем сейчас без флага. Это ужасно», — заявила Елена Скороходова.

«Той даме, которая предложила создать альтернативу МОК – создайте альтернативу самой себя. Не говорите чушь на всю страну. Ладно? Мы просто в ужасе все, что это слышим». Дмитрий Губерниев

Напомним, что Камила Валиева в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине совершила ряд грубых ошибок. Она осталась только четвертой.

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