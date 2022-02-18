«Сейчас напугаем!»: Дмитрий Губерниев ворвался на французское телевидение, удивив коллег

Спортивный комментатор поздравил иностранных журналистов с золотом в женском биатлоне.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram разместил забавную запись. На кадрах он заходит в комментаторскую кабину, где сидят французские комментаторы, ведущие репортаж на свою страну с биатлона.

«Сейчас французов напугаем», — произнес Губерниев. После того, как он зашел к коллегам, то прокричал: «Да здравствует Франция!»

«Врываюсь на французское телевидение. Ждем ответа на мужском масс-старте!» Дмитрий Губерниев

Напомним, что в женском биатлонном масс-старте на Олимпиаде в китайском Пекине победу неожиданно одержала француженка Жюстин Брезаз-Буше. Лучшая из россиянок Кристина Резцова осталась пятой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.