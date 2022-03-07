«Семейный ЗОЖ»: Дмитрий Губерниев предстал на редком фото с красавцем-сыном

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев разместил в микроблоге снимок, на котором запечатлелся вместе со своим взрослым сыном, студентом Высшей школы экономики, Михаилом.

Звездный отец и его наследник вдвоем вышли покататься на лыжах.

На совместном селфи оба лучезарно улыбаются. Михаил Губерниев еще и поднял палец вверх, чтобы продемонстрировать и зафиксировать на фото свое прекрасное настроение.

«Семейный ЗОЖ — дело хорошее. Отлично потренировались», — подписал позитивный кадр Дмитрий Губерниев.

Подписчики Дмитрия Губерниева признались, что очарованы его наследником. Они назвали Михаила Губерниева красавцем.

«Симпатичный очень мальчик! Какие вы молодцы!», «Сын у вас красавец, Дмитрий!», «Красивый парень у вас», «Мамин сын», «Очень красивый молодой человек. Ну, и папа тоже не отстает», — высказались в Сети.

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