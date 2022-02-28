«Он ведь жил наотмашь, безудержный»: Дмитрий Харатьян рассказал о загулах Михаила Ефремова

Как отметил актер, его друг не страдал звездной болезнью, но с ним случилась другая русская беда.

Дмитрий Харатьян заявил, что это просто ужасно приключившееся несколько лет назад с талантливым актером Михаилом Ефремовым.

«Он ведь жил наотмашь, он безудержный, открытый и широкий, как и его талант. У Миши никогда не было звездной болезни. А вот другая русская болезнь приключилась, как и у меня в свое время». Дмитрий Харатьян

По словам Дмитрия Харатьяна, Михаила Ефремова от большой беды до поры до времени спасал ангел-хранитель. К примеру, он вспомнил, как его друга режиссер Светлана Дружинина снимала с одной стороны лица на протяжении нескольких дней. Вторая была «нерабочей» после какой-то драки актера, сообщает 7days.ru.

Напомним, что Михаил Ефремов сейчас отбывает срок в колонии. Несколько лет назад он совершил смертельное ДТП в центре столицы.

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