Даня Милохин, Валя Карнавал и Юлия Гаврилина переживают за TikTok на фоне сбоев сервиса

Недавно в России ограничили работу социальной сети TikTok. После этого звезды видеосообщества Даня Милохин, Валя Карнавал, Юлия Гаврилина и другие высказали свои опасения. Пока молодые и успешные блогеры не паникуют. Однако они понимают, что их бизнес может оказаться под угрозой.

«Ну что ж, ребятки, всем привет! Относительно недавно я поняла, что все можно потерять по щелчку пальца. Не хочется во все это верить, очень грустно и обидно это все осознавать. Просто хочу сказать, что я по вам очень скучаю. Оставляю ссылку на свой профиль во «ВКонтакте». Я теперь там, постоянно там. Будем поддерживать связь. Я никуда не пропадаю!» — заявила в своем микроблоге Валя Карнавал.

«Ребята, вы знаете, как я дорожу вами, вы знаете, какой я позитивный человек. Всегда верю в лучшее, но понимание того, что сейчас в один миг может рухнуть абсолютно все, что я строила многие годы, огорчает. Как я дорожу этим, как я дорожу вами! Не хочу потерять связь! Оставляю ссылку на свой профиль во «ВКонтакте», он еще лет сто будет работать!» — присоединилась к словам подруги Юлия Гаврилина.

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