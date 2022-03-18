«Так и будет петь для русских в условном Дубае»: известный продюсер высказался о творческой судьбе Макса Барских

Кирилл Чибисов уверен, что певец Макс Барских приезжать в Россию побоится, но петь для состоятельных клиентов-россиян продолжит.

Продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов уверен, что украинские звезды и дальше будут приезжать в Россию с концертами и выступать на частных вечеринках.

По его словам, на Украине представителей селебрити не любят так, как в России. Там и корпоративов гораздо меньше, и гонорары у артистов заметно ниже, и очень высокие налоги на доходы от выступлений — восемьдесят процентов.

По мнению Кирилла Чибисова, в Россию может отказаться приехать только оскандалившийся Макс Барских. За три последние недели исполнитель сумел настроить против себя даже самых преданных поклонников.

«Как приглашали на частные вечеринки украинских звезд, так и будут приглашать — с утра до вечера. И гонорары их будут еще выше, — высказался Кирилл Чибисов беседе с kp.ru. — Разве только Макс Барских вряд ли согласится приехать на нашу территорию — побоится провокации: вдруг его Тимати где-то поймает? А в условном Дубае петь для русских — да хоть каждый день».

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