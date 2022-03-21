Оскар Кучера рассказал, как в греческих Афинах осквернили памятник советским воинам

Телеведущий и актер Оскар Кучера в «Телеграм» рассказал, что в Афинах неизвестные осквернили памятник советским воинам, павшим во Второй мировой войне.
Как отметил актер, вандалы краской нарисовали на постаменте символику украинского нацполка «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России). На членов организации в нашей стране заведены многочисленные уголовные дела.
«В посольстве России осудили поступок вандалов и призвали найти преступников».
Напомним, что позже в посольстве России в Греции осудили поступок националистов. Кстати, позже жители Афин вышли на стихийный митинг. Несколько десятков человек принесли цветы, флажки России и георгиевские ленточки к памятнику.
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