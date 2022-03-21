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Оскар Кучера рассказал, как в греческих Афинах осквернили памятник советским воинам

Как отметил актер, в посольстве уже осудили поступок вандалов, а жители города вышли на митинг.

Оскар Кучера рассказал, как в греческих Афинах осквернили памятник советским воинам
Оскар Кучера. Фото: Global Look Press

Телеведущий и актер Оскар Кучера в «Телеграм» рассказал, что в Афинах неизвестные осквернили памятник советским воинам, павшим во Второй мировой войне.

Памятник советским воинам в Афинах
Памятник советским воинам в Афинах. Фото: «Телеграм» Оскара Кучеры

Как отметил актер, вандалы краской нарисовали на постаменте символику украинского нацполка «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России). На членов организации в нашей стране заведены многочисленные уголовные дела.

«В посольстве России осудили поступок вандалов и призвали найти преступников».

Оскар Кучера

Напомним, что позже в посольстве России в Греции осудили поступок националистов. Кстати, позже жители Афин вышли на стихийный митинг. Несколько десятков человек принесли цветы, флажки России и георгиевские ленточки к памятнику.

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