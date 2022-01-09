«Идите, лечитесь»: Кучера оправдался за свои слова о конце эпохи Назарбаева в Казахстане

Актер Оскар Кучера в сторис Instagram оправдался за свои слова о конце эпохи Нурсултана Назарбаева в Казахстане.
«Тут почему-то некоторым тупоголовым пользователям Сети пришло в отсутствующий мозг, что мой комментарий по поводу конца эпохи Назарбаева был радостным. И что я поддерживаю тот хаос, что творится в небезразличной мне стране. Ответить на это мне нечего. Кроме как: «Идите, лечитесь».
Ранее Оскар Кучера разместил видео, на кадрах которого группа людей срывает с административного здания плакат с надписью «Назарбаев». Кучера сделал подпись: «Символично. Конец эпохи Назарбаева». Часть пользователей посчитали, что он поддерживает беспорядки.
Напомним, что волнения в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило поднятие правительством цен на сжиженный газ.
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