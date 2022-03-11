«Он лежал на полу»: Оскар Кучера рассказал, как умирал в больнице его отец

Телеведущий считает, что врачи «помогли» его родителю поскорее отправиться на тот свет.

Артист Оскар Кучера вспомнил, как умирал его отец от ковида. К слову, знаменитость винит в кончине родственника не только опасный вирус.

Кучере кажется, что лечащие врачи и медицинский персонал ускорили смерть его папы Александра Боголюбова.

«Подруга вывозила оттуда своего папу с участковым. Отец ей позвонил и сказал: «Меня здесь убивают». Когда они пришли, он лежал на полу, один в запертой палате, а на всю клинику всего три врача. Охранница сказала: «Если хотите увидеть родственника живым, то, пожалуйста, приезжайте с участковым. Только так вы сможете его забрать. Забирайте скорее, потому что вы уже не первые», — заявил артист.

«Ко мне не приехал врач, пока я не вызвал специалиста из частной клиники. Ко мне никто не приезжал на протяжении четырех дней! На пятый приехал тот, которого я оплатил. Я отдал ему 5 тысяч рублей за приезд. Когда я влез в эту историю, ко мне стали приходить больше тысячи сообщений в день. К людям не приезжают врачи вообще!» — рассказал Оскар Кучера в беседе с Родионом Газмановым в YouTube-шоу «Поясни за».

Напомним, ранее Оскар Кучера неоднозначно высказался о ситуации в Казахстане.

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