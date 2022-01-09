«Символично. Конец эпохи Назарбаева»: Кучера резонансно высказался о ситуации в Казахстане

Актер разместил в соцсетях видео, где группа людей срывает надпись «Назарбаев» с административного здания.

Актер Оскар Кучера в сторис Instagram разместил запись, на которой группа людей срывает надпись «Назарбаев» с административного здания. При этом слышны крики: «Красавчик».

«Символично. Конец эпохи Назарбаева». Оскар Кучера

Отметим, что Оскар Кучера после размещения данного видео подвергся критике подписчиков. Некоторые посчитали, что он поддерживает беспорядки в Казахстане.

Напомним, что надпись «Назарбаев», предположительно, была сорвала с административного здания в Актау. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Поводом для волнений послужило поднятие цен правительством на сжиженный газ.

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